"Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul doua lucruri: este o generatie mare care iese la pensie, si din spate resursele care vin nu mai sunt la fel de mari, pentru ca tinerii care vin decid sa nu ramana in Romania, si atunci e greu sa sustii acest sistem, dar nu este doar o problema pe care o are Romania, este o problema pe care am vazut-o si alte tari, dar acolo au gasit solutii. Vom gasi si noi solutii. Solutia pe care o vad eu este un sistem mai cu contributii mai mari catre un sistem administrat privat, cu o mai mare distribuire a resurselor catre acea…