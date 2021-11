Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu are un singur obiectiv: sa fie „preșmier”, adica și președinte, și premier, iar pentru aceasta „l-a lasat in ofsaid” chiar și pe președintele Iohannis alaturi de care a inceput „operațiunea Daramarea”, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul crede ca este posibil ca Florin Cițu sa ramana…

- PNL, PSD, UDMR vor merge impreuna la consultarile de la Palatul Cotroceni unde vor prezenta presedintelui Iohannis o solutie comuna pentru functia de premier, a declarat, miercuri, Florin Citu, informeaza Agerpres.Citu sustine ca negocierile decurg bine si vor prezenta o solutie. El a mai mentionat…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca nu este vazut deloc cu ochi buni. De ce? Pentru ca ar fi usor de manipulat de Florin Citu. Dovada? Faptul ca a acceptat sa mearga in fata Parlamentului cu un Guvern minoritar. Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe general. Gazetarul a taxat incercarile lui Nicolae…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca indiferent ce se va intampla maine, cand premierul desemnat, Nicolae Ciuca, urmeaza sa depuna la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, ”pentru simplii cetațeni ai acestei țari, va fi posibila o singura schimbare:…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi24, ca nu poate fi ințeleasa prevederea din Hotararea CNSU privind noile restricții care vor intra in vigoare din 25 octombrie, decizie aprobata in ședința de Guvern, prin care in biserica, spre deosebire de alte instituții, nu este nevoie…

- Decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna premier pe Dacian Cioloș este o cacealma, pentru ca nici PNL, nici alte partide nu vor susține învestirea unui guvern Cioloș, spune fostul lider al PNL Ludovic Orban."Din pacate, decizia de ieri a președintelui este mai degraba o cacealma…

- „Daca suntem pusi in alternativa , asta inseamna ca o sa murim pentru ca nu vedem realitatea”, spune Valeriu Stoica, avocat, fost presedinte PNL și fost ministru al Justiției. Criza politica nu poate fi deblocata decat prin demisia lui Citu, adauga el. „Am asistat la o dinamitare a coalitiei parlamentare.…

- Dan Barna crede ca moțiunea de cenzura nu va ajunge la vot."Aici vorbim de PNL, de perspectiva unei coaliții care sa funcționeze cu un nou premier, sau vorbim de un guvern minoritar Cițu-Ciolacu, cu susținerea PSD in Parlament, ceea ce este o opțiune posibila. Din ultimele manifestari ale domnului Cițu,…