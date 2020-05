IMM Invest este cel mai mare si cel mai bun program de sustinere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani, in timp ce Start-up Nation a fost un dezastru, datoriile programului fiind in 2019 de un miliard de lei, a afirmat luni ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in plenul Camerei Deputatilor. "Sa vorbim despre IMM Invest, care este cel mai mare program si cel mai bun program de sustinere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani. Acces rapid la finantare, prin garantarea liniilor de credit si a creditelor pentru investitii, cu dobanda subventionata de stat de pana la 100%. Am reusit sa luam aceasta…