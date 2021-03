Florin Cîțu, despre protestele din ultimele zile: „Pandemia nu se oprește prin proteste” Premierul Florin Cițu a declarat ca, deși crede ca oricine poate protesta, daca are o opinie diferita, important este sa se respecte legea. Totodata, el a cerut politicienilor sa nu caute „capital electoral” in aceste momente. „Sunt un liberal convins si dreptul de a protesta, de a avea o opinie diferita de a mea este un drept pe care-l au toti cetatenii Romaniei”, a explicat premierul, potrivit Agerpres . „Un singur lucru cer de la cetatenii Romaniei: cu totii sa respectam legea. Putem sa protestam, putem sa avem opinii impotriva mea, impotriva a ceea ce fac, dar sa respectam legea. Atat! In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

