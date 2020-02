Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca, in primele trei luni ale acestui an, trebuie achitate imprumuturi facute de PSD in valoare de 20 de miliarde de lei, spunand ca acesti bani „au ajuns prin programele PSD doar la baronii locali si firmele lor de casa”.

- Deficitul bugetar pe anul 2019 a fost de 4,6% din PIB, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de tinta de 4,4% stabilita prin ultima rectificare bugetara, a anuntat marti ministrul de Finante, Florin Citu. El a explicat ca aceasta diferenta a venit in urma a doua surprize neplacute aparute…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca, in prezent, nu exista fondurile necesare pentru dublarea alocațiilor. El arata ca pentru a se face rost de suma de 7 miliarde ar exista soluția extrema de taiere a pensiilor militarilor, de exemplu. Cițu a precizat ca nu se ia in calcul aceasta varianta…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca imprumuturile pe banda rulanta au fost anunțate inca de la inceputul anului și precizeaza faptul ca, in acest moment, Romania se imprumuta la dobanzi sub prețul pieței.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de cenzura…

- Florin Cițu s-a dus, luni seara, la Digi 24, unde a vorbit despre imprumuturile de zeci de miliarde pe care le face in numele poporului roman. Intrebat daca a facut un imprumut pe 30 de ani in acest an, ministrul de Finanțe a infirmat. Asta, in ciuda faptului ca imprumutul a fost facut pe 20 ianuarie,…

- Senatorul Daniel Zamfir anunța faptul ca ministrul de Finanțe, Florin Cițu, va fi audiat de urgența in Senat, dupa ce Guvernul a imprumutat aproape 7 miliarde de euro in doar doua luni.Citește și: Dan Barna: Moțiunea de cenzura va pica pentru ca jumatate din parlamentarii PSD nu mai prind…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca va exista o pierdere de venituri de 12,8 miliarde de lei fata de proiectul de buget aprobat. Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla…

- Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Guvernul PSD a 'estimat'…