Florin Cîţu cheamă USR-PLUS la masa discuţiilor atunci când "vor scăpa de AUR şi PSD" Florin Cîtu, ales sâmbata președinte al PNL, cheama USR-PLUS la masa discutiilor, însa dupa ce înceteaza colaborarea cu AUR si PSD pentru susținerea unei motiuni de cenzura. El susține ca sunt sanse mici sa existe o varianta a unui guvern minoritar sustinut de social-democrati. "Orice negociere viitoare poate avea loc doar atunci când cei USR PLUS se vor aseza la masa. Si se vor aseza la masa când vor scapa de AUR si PSD. Nu ne bagam în alegerile altor partide, avem optiunea de premier. Vom vedea pe cine vor alege presedinte la USR-PLUS&", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

