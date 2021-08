Stiri pe aceeasi tema

- Premieurl Florin Citu a declarat marti ca a promis ca economia Romaniei va avea o revenire rapida si ca aceasta tinta a fost atinsa, multumind romanilor fara de care nu ar fi reusit. El a precizat ca Guvernarea Romaniei nu este afectata de campania interna din PNL. Conform lui Citu, actualul Guvern…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca exista o serie de elemente care dau o anumita veridicitate documentului de la Guvern privind strategia de campanie a echipei care il sustine pe Florin Citu la sefia partidului si a subliniat ca cine a elaborat documentul respectiv nu are ce cauta…

- Premierul Florin Citu, candidat la președinția PNL, a declarat in fața liberalilor din Gorj ca alegerile din partid nu vor afecta guvernarea, iar PNL nu trebuie confundat cu PSD, care si-a atacat propriul Guvern si propriul premier. Florin Citu a punctat apoi ca stabilitatea financiara e asigurata,…