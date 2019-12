Florin Cîţu aruncă în spatele PSD schimbarea ratingului României în negativ, de S&P. "E urmare a iresponsabilităţii politicii fiscale" Aceste precizari vin dupa ce agentia de rating Standard&Poor's a anuntat ca a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a revizuit perspectiva de tara de la stabila la negativa. "In primul rand, agentia explica foarte clar ca schimbarea perspectivei se datoreaza cresterii nesustenabile a cheltuielilor angajate de Guvernul anterior, mai clar, urmare a iresponsabilitatii politicii fiscale prociclice promovate in ultimii trei ani. In al doilea rand, agentia a luat in considerare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

