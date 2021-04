Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la declarațiile facute duminica dupa-amiaza, premierul Florin Cițu a reluat ideile din conferința de presa intr-o postare pe Facebook, in care sugereaza, fara sa rosteasca nume, ca demisia pe care o așteapta este cea a lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații. „Este un lucru pe care…

- Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, duminica, despre demisii, dupa scandalul evacuarii spitalului Foișor din București pentru a putea fi transformat in unitate COVID-19. Intrebat cine ar trebui sa faca un ”pas in spate” dupa ceea ce s-a intamplat vineri noapte la Spitalul Foișor, Florin Cițu a vorbit despre…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca in cele opt saptamani de scoala au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un “un insucces major”. “Doua au fost cauzele acestui insucces major: 1. Lipsa…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca a discutat cu Vlad Voiculescu și cu Raed Arafat, iar in urmatoarele zile numarul de paturi la ATI in Bucuresti va fi suplimentat cu „10-12”, deși, potrivit propriilor afirmații, „este nevoie de 1.600 de paturi”. „Din discutia pe care am avut-o cu domnul Arafat…

- Ministerul Finantelor va aloca banii necesari pentru plata salariilor personalului medical din centrele de vaccinare, de indata ce va primi solicitarea de la Ministerul Sanatatii, precizeaza institutia printr-o postare pe pagina de Facebook. "Referitor la informatiile prezentate in cadrul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…