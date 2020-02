Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a venit cu o veste buna pentru romani. Potrivit acestuia, dobanzile continua sa scada, iar increderea investitorilor continua sa creasca in guvernarea PNL.

- Cițu explica de ce statul trebuie sa imprumute 5 mld. lei, in februarie: “Lucrurile sunt simple si ma mira ca exista confuzie, si nu doar la socialisti” Ministerul Finantelor a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei in luna februarie, dar totul depinde de conditiile pietei,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, nu s-a prezentat bine în conferința de marți. A ales câteva subiecte: executia bugetara, Gabriela Firea și împrumutul de pe piețele externe. Am aflat ca unele cifre pe care ni le-a dat instituția la începutul evenimentului sunt greșite.…

- "Guvernarea liberala aduce preturi mai mici la carburanti si utilitati. Dupa eliminarea supraaccizei la carburanti, preturile la benzina si motorina au scazut cu 32 bani pe litru de la inceputul anului. Urmeaza reducerea preturilor la energie electrica dupa eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, anunța vești bune pentru romanii liberi și onești. El a postat pe Facebook un mesaj de inceput de an in care a evidențiat principalele masuri pe lista anului 2020.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, sambata dimineața, ca o serie de programe, printre care și "Prima Casa", sunt in analiza momentan pentru a se vedea daca au adus sau nu plusvaloare, precizand despre proiectul PSD "O familie, o casa" ca nu este interesant pentru...