Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile care au criticat masurile guvernelor PSD in domeniul educației primesc din septembrie mai puțini bani de la stat pentru licența. Pe lista neagra a Ministerului Educației se afla opt universitați, chiar cele mai prestigioase din Romania. Subiectul i-a atras atenția și lui Florin Calinescu.…

- Intr-o noua sesiune live pe pagina sa de Facebook, Florin Calinescu a venit cu atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, dar si a Guvernului Dancila, sustinand ca nu au indeplinit nicio promisiune pana la acest moment.Citeste si: DECAPITARILE de la ANAF continua! Premierul Dancila a DEMIS…

- Reprosuri dure din directia Sorinei Matei de lipsa de reactie a tarii noastre in scandalul Facebook- Cambridge Analytica. Jurnalistul sustine ca in timp ce marile tari au inteles efectele produse si cer masuri sau impun anchete, in Romania "e liniste adanca". Ea sustine ca in tara noastra, cei indreptatiti…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu, disperat de starea drumurilor din Romania, a postat pe Facebook un mesaj foarte dur la adresa lui Dragnea. Vedeta de televiziune a precizat ca fiecare postare live pe retelele de socializare va incepe cu un mesaj la adresa celor care pastoresc acest domeniu.…

- Florin Calinescu (61 de ani) continua seria criticilor dure la adresa politicienilor. Actorul si omul de televiziune a comentat pe Facebook starea precara a drumurilor din Romania, adresandu-se retoric liderului PSD Liviu Dragnea.

- Omul de televiziune și actorul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic” daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook , acesta spune ca ar lua in calcul…

- Florin Calinescu, suparat pe Liviu Dragnea. Actorul s-a filmat și a facut totul public pe contul de socializare. De asemenea, juratul de la Romanii au talent a adus-o in discuție și pe Viorica Dancila. Actorul susține ca Președintele PSD ar trebui sa-și dea demisia din funție. Florin Calinescu a vorbit…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…