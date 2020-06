Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de ieri dintr-un garaj din sectorul Buiucani al Capitalei ar fi fost cauzata de o scurgere de la o butelie de gaz. Declaratia a fost facuta de pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brinzaniuc.

- Pe harta, evidențiate: China, India, Indonezia, Pakistan și Bangladeș Populația lumii are in jur de 7,8 miliarde de locuitori. Romania, cu o populație (dupa domiciliu, ianuarie 2020) de circa 22,2 milioane, este o țara relativ mica. Chiar foarte mica, raportat la țarile cele mai populate ale lumii,…

- Romanii au ieșit la padure, dar și la pescuit in prima zi de relaxare. Mulți dintre aceștia au sarbatorit la gratare, iar pescarii impatimiți s-au instalat de la primele ore la balta, cu undițele pregatite dupa perioada de izolare. Citește și: Petrecere si veselie in Centrul Vechi al Capitalei…

- Pentru a nu-și dezamagi fanii, producatorii au gasit o noua modalitate inventiva de continua emisiunea in timp ce respecta și noile prevederi legale cu privire la prevenirea raspandirii virusului chinezesc. Realizatorii „Romanii au talent” le-au propus telespectatorilor reluari ale celor mai spectaculoase…

- Conform statisticilor, emisiunea jurizata de Andra, Mihai Petre, Andi Moisescu și Florin Calinescu a strans aseara in fața televizoarelor aproximativ 2,4 milioane de privitori. Pe 1 mai publicul a fost insa cu aproape 400.000 de spectatori mai numeros. Romanii au talent se difuzeaza vinerea in intervalul…

- Mihai Cosmin Amariei, un concurrent in varsta de 22 de ani, a venit pe scena de la „Romanii au Talent” cu un numar de beatbox. Tanarul a plecat dintr-o fabrica de airbag-uri, intr-un restaurant chinezesc ca ajutor de bucatar, locuri in care nu s-a putut acomoda și s-a refugiat in muzica „In capul meu…

- "In capul meu e nebunie acum, nebunie o sa fie și pe scena", a spus concurentul inainte de a intra pe scena. Dupa ce a cantat, jurații au fost destul de cduri cu el și chiar daca le-a placut numarul, i-au dat patru de "NU". ROMANII AU TALENT 8 MAI 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. "Nu…

- Distantarea sociala si alte reguli impuse in Romania din cauza coronavirusului a obligat televiziunile sa isi revizuiasca drastic grilele de programe, in special emisiunile cu public. Este stare de urgența prelungita cu inca 30 de zile, iar acest lucru impiedica realizarea unor emisiuni cu public,…