Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ingrijorator a avut loc sambata in Germania, relateaza cotidianul Bild, citat de La Libre Belgique. Un barbat in varsta de 40 de ani a atacat copii ucraineni in Einbeck, in landul Saxonia Inferioara, scrie news.ro.Potrivit politiei, trecatorul a tras mai intai de par o fetita, apoi a…

- Copilul nou-nascut poate plange pentru ca-i este foame, pentru ca are o stare de disconfort (trebuie schimbat scutecul sau are crampe), le este frica sau sunt separați de parinți. Un astfel de plans este normal și se oprește atunci cand nevoile bebelușului au fost indeplinite.

- Zambetul este o poarta catre lumea interioara a fiecaruia dintre noi și este esențial sa incepem sa ingrijim de el de la cele mai fragede varste. De aceea, Cabinetul Dentar pentru Copii din Cluj-Napoca, sub indrumarea meticuloasa a medicului stomatolog-specialist in protetica dentara, doamna doctor…

- Incident șocant in județul Iași! Un copil de numai 2 ani a fost adus de urgența la spital dupa ce a inghițit mai multe medicamente pe care le-a gasit in casa. Baiatul, din Onești, a fost preluat de catre SMURD și transportat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iași. "Copilul este internat in Compartimentul…

- Doi copii de 12 ani și 13 ani sunt cautați, inca de azi noapte, in apele raului Olt, intre localitațile Giuvaraști și Izbiceni. Cei doi copii se aflau la scaldat intr-o zona a raului Olt in care s-a excavat. Baiatul de 12 ani ar fi sarit in apa și ar fi fost luat de curenți. Copilul de 13 ani, care…

- In Parohia Ortodoxa Sfantul Ierarh Nicolae, din Trebeș, comuna Margineni, județul Bacau, are loc prima ediție a Școlii de Vara. „Chiar daca oficial este prima ediție, din punct de vedere laic, aceasta acțiune nu este altceva decat continuarea tradiției invațatorești pe care Sfanta Biserica a avut-o…

- Aproape 3.700 de elevi de clasa a VIII-a au susținut examenele la Evaluarea Naționala anul acesta in Dambovița, al doilea an consecutiv in care s-a corectat digitalizat in acest județ. Doar 69,2% dintre elevii din acest județ au luat peste 5, al șaselea din coada clasamentului pe țara, iar parinții…

- O femeie și trei copii din Roman, județul Neamț, au ajuns la spital dupa ce ar fi consumat jeleuri cu canabis aduse din strainatate. Polițiștii fac cercetari, fiind nevoie de expertiza medicala pentru a confirma faptul ca dulciurile conțineau droguri, informeaza Mediafax.Polițiștii nemțeni au fost…