- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca nu crede ca fermierii romani „vopsesc” puii, subiect care a fost intens discutat in ultimele zile, el aratand ca Romania exporta carne de pui inclusiv in Franta. Prezent, joi, in judetul Arad, unde viziteaza ferme din mai multe localitati, ministrul a fost…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale,. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul ovin”, a declarat ministrul Agriculturii la Prima TV, scrie news.ro . Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca el crede ca saptamana viitoare Comisia Europeana va lua o decizie privind derogarea de la GAEC 7 si 8, care se refera la rotatia culturilor si la faptul ca 4% din teren sa fie parloaga. El a precizat ca daca s-ar fi luat aceasta masura in vara, atunci…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…