- George Simion și Danuț Aelenei se vor bate pentru funcția de președinte. AUR organizeaza un Congres extraordinar maine 27 martie 2022, pentru alegerea noii conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. Participa 867 de delegați cu drept de vot din toate filialele județene și de…

- Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Policlinica de Diagnostic Rapid SA, parte a grupului Medlife, in vederea inlaturarii ingrijorarilor concurențiale identificate in contextul preluarii clinicilor Onco Card SRL și Onco Card Invest, potrivit unui comunicat…

- Postul Paștelui, adica postul dinaintea Invierii Domnului, este cel mai lung si mai aspru dintre cele patru posturi de durata ale Bisericii Ortodoxe. Este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare si aduce aminte de postul de 40 de zile tinut de Mantuitor inainte de inceperea activitatii sale mesianice.…

Un incendiu a pornit, in aceasta dimineața, la Poarta Faur din București. Deocamdata nu se cunosc cauzele incendiului.

- Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” Brașov este pregatit pentru a primi raniți din Ucraina. Cele 11 spitale militare din Romania sunt pregatite pentru a primi raniți din Ucraina, anunța Ministerul Apararii Național(MApN). „Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul Apararii Naționale…

- Vasile Micu (“Nea Vasile”, cum era cunoscut pentru majoritatea clienților restaurantului Argentin din Centrul Istooric al Capitalei , s-a stins din viața, ieri seara, la varsta de doar 62 de ani, dupa o lupta cu o boala incurabila. Vasile Micu era unul dintre cei mai vechi și cei mai cunoscuți barmani…

- Prima Development Group anunta vanzari record in 2021, de peste 250 de milioane de lei, iar pentru anul 2022, compania estimeaza ca trendul se va mentine ascendent, iar numarul apartamentelor vandute va fi mai mare de 700, in conditiile in care anul trecut a vandut 640 de apartamente in Bucuresti…

- Sarbatorile de iarna sunt pline de bucurii, mai ales pentru copii, care așteapta ca Moșul sa le daruiasca tot ceea ce-și doresc. Iar parinții alearga, comanda, se dau peste cap, pentru ca Moșul sa ofere exact ceea ce micuții și-au dorit. Pentru familia Ghiulea – Alina și George, anul trecut, Sarbatorile…