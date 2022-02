Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș are un nou președinte. Florica Chirița, directorul general al organizației oamenilor de afaceri, a fost aleasa in funcția suprema de catre adunarea generala, fiind prima femeie care va conduce o camera de comerț. Florica Chirița lucreaza an cadrul CCIAT…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița anunța ca, in Monitorul Oficial 141 din 11.02.2022, s-a publicat Ordinul 38/82 al ministrului muncii și solidaritații sociale și al președintelui Institutului Național de Statistica privind modificarea și completarea Clasificarii ocupațiilor din Romania…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de proiect, Universitatea Politehnica Timișoara și S.C. Expert Consulting SRL – parteneri, anunța finalizarea Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel in Romania invita firmele timișene, la sfarșitul lunii martie, sa participe la un Forum de Afaceri on-line in domeniul agriculturii, cu focus pe soluții inovative de agro-tehnologie provenite din Israel – managementul…

- Cu sprijinul biroului economic și comercial al ambasadei Republicii Elene la București și al „Helexpo” Salonic, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe, in calitate de vizitatori, la targurile internaționale pentru industria alimentara „Artozyma” și „Detrop…

- Ministrul de externe al Republicii Islamice Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, efectueaza o vizita oficiala in Romania, urmand sa aiba luni intalniri cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite Agerpres. Oficialul pakistanez va fi primit luni,…

- In calitate de lider al proiectului „FPC Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua inscrierile la cursul gratuit de brutar-patiser-preparator produse fainoase, care are 720 ore…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei CCIR a premiat cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei Topul National al Firmelor.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta s a clasat, si in acest an, pe locul 1 la categoria Intreprinderi mari ndash; Activitati de…