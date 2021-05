Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, DIICOT a reușit sa puna mana pe o cantitate impresionanta de heroina, un record pentru țara noastra. In Portul Constanța au fost reținute 1.452 de kilograme din acest drog de mare risc. Stupefiantele veneau din Iran și ar fi trebuit sa ajunga in vestul Europei. La aceasta operațiune…

- Zeci de persoane apartinand comunitatii etnice rome din Romania figureaza printre sutele de migranti din America Centrala care traverseaza zilnic fluviul Rio Grande cu pluta din Mexic in Texas, pentru a cere azil, relateaza miercuri agentia de presa Reuters. Conform presei din Romania, multi migranti…

- Kompromatul la Catalin Tolontan si Mirela Neag, care dobindisera, datorita anchetelor legate de cazul Colectiv, o mare autoritate profesionala, arata cit de mult a crescut interventia politica in justitia din Romania.

- Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au descins, ieri, in Olt si Valcea, la mai multe persoane suspectate de frauda informatica. Potrivit anchetatorilor, suspectii au inșelat mai multe persoane din Germania, Belgia sau Elvetia prin postarea de anunțuri fictive privind vanzarea de telefoane…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE.

- Liderul USR-PLUS Iasi, Cosette Chichirau, califica drept "un discurs tipic de pesedist prins la furat, din categoria Dragnea – Nastase" declarațiile primarului liberal Mihai Chirica, care a susținut ca acuzațiile de crima organizata ce i-au fost aduse în dosarul DIICOT sunt în…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:30, polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au depistat pe o strada din Sectorul 5 un barbat cautat de autoritațile judiciare italiene. Pe numele barbatului italian era emis un mandat european de arestare din data de 13…

- Ofițerii din cadrul S.C.C.O. Caras-Severin și B.C.C.O. Timișoara au reușit o captura importanta de droguri. In urma informațiilor obținute, anchetatorii au monitorizat activitate unui barbat, in varsta de 29 de ani. Acesta a fost prins in flagrant, in 4 aprilie, in timp ce incerca sa comercializeze…