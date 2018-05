Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu inteleg ca acum pot cumpara mai putine decat acum un an, chiar daca salariile lor au fost majorate, ceea ce ii va face tinta perfecta pentru capcane populiste, a declarat, miercuri, economistul-sef al BRD, Florian Libocor, la conferinta "Banca viitorului". "Din pacate, si imi cer…

- In urma revolutiei fiscale, salariile din mediul privat au suferit modificari drastice. Pe seama incertitudinilor, multi angajatori nu au modificat salariile brute, astfel ca ele au scazut cu 13% in primul trimestru al anului. Ca sa compenseze, companiile au majorat primele acordate angajatilor cu 68%,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intrebat despre intentia de nationalizare a Pilonului II de pensii, ca PSD "a facut un hobby din a schimba totul in Romania". "Se poate guverna si asa, insa nu cu rezultate bune", a subliniat șeful statului.

- Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca „multi…

- Incepand cu 3 decembrie 2018, consumatorii vor avea posibilitatea de a beneficia, on-line, de cele mai bune oferte de bunuri și servicii din intreaga UE, fara a mai fi discriminați pe baza de cetațenie sau reședința. Acest lucru va fi posibil datorita intrarii in vigoare a noilor norme privind geoblocarea…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%. Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, potrivit…

- Mai mult de 10% din totalul rezervarilor turistilor romani pentru vacanta de vara, fie ca e in tara sau strainatate, se fac in cele patru zile ale targului de turism care are loc in fiecare an in februarie sau martie la Bucuresti.