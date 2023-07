Stiri pe aceeasi tema

- Trei cupluri care au implinit 50 de ani de casnicie au sarbatorit luni „Nunta de Aur” la Campeni, alaturi de primarul orașului Trei cupluri de cetațeni ai orașului Campeni au sarbatorit luni, 19 iunie, alaturi de primarul orașului, aniversarea a 50 de ani de casnicie. Cele trei cupluri au fost premiate…

- Un primar dintr-o comuna buzoiana a fost trimis in judecata pentru ca a asfaltat trei strazi inainte de a obtine toate documentele legale necesare pentru lucrarile efectuate. Primarul comunei Cochirleanca, Nicolae Stanciu, aflat la al doilea mandat, este acuzat de procurori ca in mandatul trecut ar…

- VIDEO: O școala din Alba unde mai invața noua elevi va fi modernizata. Ce planuri are primarul pentru a aduce mai mulți școlari O școala generala din județul Alba, unde momentan mai invața doar noua elevi va fi modernizata printr-o investiție prin PNRR. Dupa lucrarile de reparații și modernizari, primarul…

- TIFF - ul va avea loc și in acest an in Florești, iar locația aleasa este tot Parcul Poligon. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat ca vineri, 9.06.2023 se da startul ”unei noi ediții TIFF, acasa in Florești.Ediția de anul acesta va reuși sa ne surprinda din nou.Pe langa varietatea…

- Trustul de Cladiri Metropolitane anunta ca accesul pe Podul Tineretului va inchis temporar, deoarece incepand de luni vor fi demarate lucrari de reabilitare. “Accesul pe Podul Tineretului va inchis temporar! Va informam ca, incepand de luni, vor fi demarate lucrarile de reabilitare la Podul Tineretului.…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a vorbit despre cele 610 milioane de euro din fonduri europene sau guvernamentale care au venit sau urmeaza sa vina in comuna. Aceste investiții transforma Floreștiul intr-un jucator dinamic al zonei.”La nivelul comunei Florești, in ultimii 2 ani și jumatate,…

- Primarul celei mai mari comune din țara a militat mereu pentru ideea atragerii fondurilor nerambursabile, despre care susține ca reprezinta cea mai buna metoda pentru o dezvoltare reușita și sustenabila a comunitații pe care o conduce.

- MEHADIA – Este indemnul primarul comunei Mehadia, Gore Bardac, dupa finalizarea lucrarilor de reparații la podul Trapcea de pe drumul Sfardin, care faciliteaza accesul spre proprietatile din zona, spre bazinul forestier Sfardin, dar si spre Cascada Bobot, unul dintre cele mai frumoase si mai spectaculoase…