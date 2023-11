Stiri pe aceeasi tema

- Președinții cluburilor de fotbal spaniole Barcelona și Real Madrid, Florentino Perez și Joan Laporta, ar fi demisionat din consiliul de administrație al Federației Spaniole de Fotbal, conform publicației spaniole AS.Potrivit AS, atat Perez, cat și Laporta au demisionat in mod oficial din funcțiile…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul de la Real Madrid, este furios pe arbitri din La Liga. Italianul ii acuza pe aceștia ca nu respecta tehnicienii. Carlo Ancelotti a participat la intalnirea anuala a Comitetului Antrenorilor, organizat de Federația Spaniola de Fotbal. Tehnicianul Realului a plecat…

- Florentino Perez, președintele Realului, a decis sa nu mai vina sambata la El Clasico, pe Montjuic, dupa ce un oficial al Barcelonei l-a jignit pe Vinicius jr, iar Barcelona nu i-a sancționat gestul reprobabil in niciun fel. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15. Partida va fi…

- Semifinalele si finala Cupei Spaniei, in care vor participa FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid si Osasuna, se vor disputa la Riad, in perioada 10-14 ianuarie 2024, a anuntat Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF).Astfel, competitia va fi gazduita pentru a patra oara de Arabia Saudita: in 2020…

- Acuzat de dare de mita in „cazul Negreira”, Joan Laporta (61 de ani), președintele clubului Barcelona, și-a susținut nevinovația și i-a aratat cu degetul pe rivalii de la Real Madrid, despre care spune ca „au murdarit numele și istoria Barcelonei”. Anchetat in „cazul Negreira” pentru dare de mita in…

- Kevin Prince Boateng și-a anunțat in aceasta vara retragerea de pe terenul de fotbal, la varsta de 36 de ani. Fostul jucator german a dezvaluit cateva dintre „minciunile” spuse ca jucator al Barcelonei.

- Invitat la postul radio RAC1, Jose Manuel Villarejo a dat asigurari ca și Real Madrid ar fi vinovata de același „obicei” ca rivala catalana, insa nu ca in „cazul Negreira”, ci sub alte forme Reacția clubului blanco a venit a doua zi, președintele Florentino Perez anunțand ca il da in judecata pe autorul…

- Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) a anuntat ca va organiza o adunare generala extraordinara pentru a discuta cazul presedintelui forului, Luis Rubiales, care a sarutat-o pe jucatoarea Jennifer Hermoso la ceremonia de dupa finala Cupei Mondiale feminine, informeaza RMC Sport, potrivit news.ro.Adunarea…