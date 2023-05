Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile bucuriei pentru Flavius Biea, dupa ce a devenit campion mondial. Flavius Biea a oferit un moment emoționant dupa ce l-a invins pe Juan Velasco si a castigat centura IBA. Imediat dupa finalul luptei fantastice cu Velasco, Flavius Biea a oferit imagini coplesitoare alaturi de sotia sa, care…

- Mihai Nistor a caștigat prin K.O. meciul cu Aduashvili! Romanul a facut un meci excelent și l-a invins pe adversarul sau. Duelul dintre cei doi a putut fi urmarit exclusiv, in AntenaPLAY. Mihai Nistor a caștigat prin K.O. meciul cu Aduashvili! Meci excelent facut de roman Mihai Nistor a facut un meci…

- Flavius Biea a devenit campion mondial, dupa o lupta fantastica cu Velasco. „Campionul oamenilor” s-a impus la puncte, dupa un meci in care a luptat admirabil. Meciul dintre Flavius Biea si Juan Velasco a fost in gala de box iFight „Mondial in tara mea”, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Pe langa…

- Timișoreanul Flavius Biea l-a invins la puncte pe Juan Velasco, insa dupa o decizie contestata și a devenit campion mondial! Romanul a caștigat la puncte in gala Mondial in țara mea disputata la Mioveni, dupa un meci echilibrat in care a fost trimis la podea in repriza a șasea. Meciul a fost unul strans,…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Andrei Rațiu este categoric inainte de startul preliminariilor pentru EURO 2024, Fundașul dreapta al naționalei Romaniei este convins ca Romania va obține 6 puncte din meciurile cu Andorra și Belarus. Andorra – Romania este primul meci și va putea fi urmarit in direct…

- Mihai Leu va fi invitatul lui Dan Pavel in emisiunea AS.ro LIVE, care se va desfasura de la ora 10:30. Fostul campion mondial la box va veni cu povesti de senzatie, despre o cariera de succes, dar isi va spune si povestea de viata impresionanta. Mihai Leu, primul pugilist roman care a devenit campion…

- Gala de MMA din Serbia a fost transmisa in exclusivitate in AntenaPLAY. Doi luptatori romani au urcat in cușca de MMA pentru meciuri la profesioniști. Update 22.25: Victorie pentru Iska Ismailov! Romanul l-a invins pe Bozidar Trivunovic! Iska a finalizat in repriza a doua printr-un Armbar! Update 22.00:…