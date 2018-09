Flaviu Crișan e cel mai rocker dintre actori. „Din ’82, n-a trecut o zi fără să ascult o piesă AC/DC” Dupa zeci de personaje interpretate pe scena teatrului, actorul Flaviu Crișan repeta de cațiva ani un rol nou, care i se potrivește manușa: acela de artist folk/rock. Acum, cel mai rocker dintre actorii noștri pregatește primul sau album, care va include toate melodiile inregistrate de el alaturi de trupele alaturi de care a cantat. Posesorul uneia dintre cele mai cunoscute voci din eterul și televiziunea romaneasca, intalnita in zeci de spoturi și campanii publicitare, Flaviu este mandru de cariera sa de rocker cu patalama, „școlit” in zeci de concerte. „Primul spectacol muzical pe care l-am… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 12 septembrie – 8 octombrie 2018. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție…

- La finalul saptamanii trecute mai mulți saci cu pești morți au fost adunați de pe lacul Vadul lui Moș situat intre localitațile Vidra și Berceni din județul Ilfov. Autoritațile sanitare și de mediu au luat probe din apa și sol. Primele probe arata ca apa din fantanile oamenilor are E. coli. Locuitorii…

- Dealul care a dat atat de multa bataie de cap constructorului de pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva a fost și in aceasta luna principalul punct unde s-au concentrat eforturile depuse de antreprenor. Echipele de lucru au fost comasate in special in zona Șoimuș. Astfel, au continuat lucrarile…

- Peste 613 de absolvenți ai Academiei de Poliție “ Al. I. Cuza” București au intrat astazi in corpul ofițerilor, in cadrul unei festivitați emoționante. Printre proaspeții ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne este și sublocotenent. Gabriela Moise, din Buzau, ea fiind desemnata astazi șefa de promoție…

- Mii de romani din tara si din strainatate au iesit din nou, duminica, in strada, pentru a protesta fata de incercarile PSD de a-l salva pe Liviu Dragnea, prin modificarea majora a legislatiei penale prin ordonanta de urgenta. Oamenii au scandat mesaje de genul "Multi ani primeasca", "PSD, ciuma rosie",…

- Peste 150 de angajati ai companiilor E.ON din Romania si-au dovedit solidaritatea cu persoanele aflate in suferinta, donand sange in cadrul campaniei #missingtype, desfasurata in perioada 11 iunie - 15 iunie, in preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Cei 70 de litri donati cu acest prilej pot…

- S-au evocat, zilele acestea, tot felul de informații, intamplari, marturii despre ce s-a intamplat in perioada 13-15 iunie 1990 in București, odata cu evacuarea protestatarilor din Piața Universitații și sosirea minerilor, incitați sa faca „ordine” și „sa apere valorile democrației”, așa cum il auzisera…