- Incendiul a izbucnit duminica dupa amiaza, la o mașina care urca spre Pasul Bucin, in judetul Harghita. Flacarile s-au extins si la padurea din apropiere, potrivit News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, un autoturism care urca spre Pasul Bucin a luat foc…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa amiaza, la un autoturism care circula pe drumul national 13B, la urcarea spre Pasul Bucin, in judetul Harghita. Flacarile s-au extins si la padurea din apropiere. Circulatia pe DN 13B este blocata pe ambele sensuri. ISU Harghita a anuntat ca incendiul a fost lichidat,…

- MACOVIȘTE – Flacarile au cuprins o anexa a stanei, iar cele 100 de animale aflate in saivanul din apropiere au fost evacuate la timp de vecini! Salvatorii carașeni și-au prezentat bilanțul misiunilor din ultimele 24 de ore, cuprinzand 19 intervenții, incluzand 10 acordari de prim-ajutor, scoaterea apei…

- Potrivit comunicatului de presa emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj (ISU Salaj), in data de 1 iulie s-au produs doua incendii puternice. Incediul din Șimleu Silvaniei s-ar fi produs de la jarul cazut din soba pe materiale combustibile. Focul a fost stins…

- Un tanar este cautat de catre scafandri in Somes si unul a fost salvat, dupa ce masina in care se aflau a cazut in rau, pe raza localitatii Babasesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.

- Autoritatile din judetul Harghita au emis, sambata seara, patru mesaje Ro-Alert, in decurs de mai putin de o ora si jumatate, avertizarile vizand prezenta unor ursi in orase sau comune, potrivit news.ro.Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, sambata seara, incepand…

- O hala pentru prelucrarea lemnului din localitatea Barsaul de Sus a fost distrusa, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit de la un motor electric, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO Doi frați minori…

- Un copil in varsta de cinci ani din judetul Satu Mare a murit inecat, luni, dupa ce a mers la scaldat intr-un lac format in locul unei foste balastiere. El a fost scos din apa de pompieri, insa nu a putut fi resuscitat. Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 14.00, intr-un lac format in fosta balastiera…