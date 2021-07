FK Miercurea Ciuc a pierdut amicalul cu Fenerbahce Istanbul

Stiri pe aceeasi tema

- Finala Ligii Naționale de baschet masculin se joaca pe principiul „trei victorii din cinci confruntari", intre U-Banca Transilvania Cluj-Napoca și CSM Oradea, scorul general fiind acum 2-2. Partida a patra a avut loc joi, 17 iunie, la Arena „Antonio Alexe" din Oradea, unde gazdele s-au impus cu 64-60.…

- In acest an, administrația locala a Tg Mureșului a votat acordarea sumei de 11,5 milioane de lei in cuantumul burselor elevilor din anii școlari 2019 -2020 și 2020-2021. Daca pentru primul semestru al anului 2020-2021 sunt pregatite ordonanțarile de credite pentru 6.532 de elevi, pentru bursele anului…

- Un numar de 248 de persoane s-au imunizat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Maratonul Vaccinarii, care a fost organizat de Directia de Sanatate Publica Harghita si Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu ocazia pelerinajului de Rusaliile catolice, pentru a le da posibilitatea celor care…

- O femeie a fost gasita inconstienta, aseara, intr-un apartament din Miercurea Ciuc, dupa ce a inhalat fum provenit de la mancarea uitata pe aragaz si a fost resuscitata cu succes de echipajele medicale sosite la fata locului. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita…

- Pana astazi, 12 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.679 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 30 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 292 persoane cu test…

- Cifra inseamna aproximativ 60 la suta dintre medicii aflati in relatii contractuale cu CJAS. Directorul general al CJAS Harghita, Duda Tihamer, a declarat ca din totalul de contracte incheiate, 46 sunt in mediul rural si 37 in mediul urban. Impartirea pe zone este urmatoarea: zona Miercurea Ciuc – 20…

- Acestea sunt arondate in structurile spitalelor militare de la nivel național, iar traseul lor va fi stabilit impreuna cu Direcțiile de Sanatate Publica. Centrele vor fi folosite in localitațile rurale unde nu exista medic de familie, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- Sepsi OSK Sf. Gheorghe intalnește, sambata seara, in deplasare, de la ora 20.30, pe Universitatea Craiova, in primul meci din etapa I a play-off-ului Ligii I de fotbal. Partida gazduita de stadionul "Ion Oblemenco" va fi transmisa, in direct, de Radio Targu Mureș, pe frecvențele de 102,9 FM și 98,9…