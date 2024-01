Stiri pe aceeasi tema

- Florin Valentin Mircescu, fiul unui om de afaceri din municipiul Targu Jiu, a fost reținut vineri, 5 ianuarie, pentru furt și inșelaciune, dupa ce a fost prins in timp ce inlocuia produse ieftine cu unele scumpe sau schimba codurile de bare ale marfurilor, intr-un supermarket, informeaza News.ro si…

- Doi tineri din Timiș au ajuns in arestul poliției dupa ce au jefuit firma unde lucrau. Au furat colete cu telefoane si 9.000 de lei, prejudiciul total cauzat ridicandu-se, potrivit informațiilor, la 31.000 de lei.

- In ultima zi din 2023, Poliția Neamț a prins și reținut un barbat care a comis un accident grav cu doua saptamani in urma. Acesta se ascundea tocmai in Bistrița-Nasaud, la o ferma. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii decembrie, pe un drum județean din Neamț. Barbatul a lovit un varstnic de 71 de…

- Polițiștii judiciariști din cadrul Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava au documentat activitatea infracționala și au administrat material probator inclusiv prin desfașurarea unei percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind o fapta de furt cu prejudiciu mare sesizata…

- Zilele trecute, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, sprijiniți de catre polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ziduri, au reținut pentru 24 de ore un minor de 17 ani, din Buzau, pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. ,,Fapta a fost sesizata…

- Luni, 6 noiembrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au reușit sa identifice și sa rețina un barbat pentru 24 de ore dupa ce acesta ar fi furat in mod repetat bani din contul unui batran. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din municipiul Campia Turzii,…

- Un tanar șofer roman de TIR in varsta de 28 de ani a fost reținut in Germania și ulterior arestat preventiv in Danamerca, dupa o acțiune de amploare a Europol, informeaza site-ul Poliției din provincia daneza Iutlanda de Sud.