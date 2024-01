Fiul șefului biroului Al Jazeera, printre jurnaliștii uciși în Gaza Hamza al-Dahdouh, fiul cel mare al șefului biroului Al Jazeera in Gaza a fost ucis intr-un atac israelian in sudul Fașiei . Hamza al-Dahdouh, jurnalist și cameraman al rețelei Al Jazeera, in Gaza, se afla cu alți jurnaliști pe un drum dintre Khan Younis și Rafah cand a lovit o drona, scrie BBC . Jurnalistul independent Mustafa Thuraya a fost și el ucis. Alți patru membri ai familiei șefului biroului Wael al-Dahdouh au fost, de asemenea, uciși in octombrie. Soția lui, Amna, nepotul sau, Adam, fiul sau, Mahmoud, in varsta de 15 ani, și fiica lui, Sham, in varsta de șapte ani, au murit intr-un atac… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Adrian Mutu (44 de ani) a postat un mesaj prin care i-a urat „La mulți ani” soției sale, Sandra. Adrian Mutu, recent demis de la Neftchi Baku, a sarbatorit ziua soției sale, nascuta chiar de 1 ianuarie. „Briliantul” a postat un mesaj pe Instagram, alaturi de o poza in care este surprins langa…

- Daddy Yankee a anunțat ca se retrage din muzica pentru a-și dedica viața creștinismului in timpul ultimului sau concert, duminica, la Coliseumul Jose Miguel Agrelot din San Juan. „Dragii mei, aceasta este cea mai importanta zi din viața mea și vreau sa o impartașesc cu voi, pentru ca a trai o viața…

- O noua reacție a primarului Catalin Cherecheș! Edilul a vorbit in exclusivitate pentru Realitatea PLUS, despre intregul scandal cu mita. Cherecheș spune ca nu are legatura cu soacra și ca singura familie pentru el o reprezinta mama lui, tatal decedat și soția. Restul sunt doar cunoștințe. "Nu vreau…

- A trecut mai bine de un an de cand au devenit soț și soție, și de cand și-au jurat iubire in fața lui Dumnezeu, și au trecut la un alt pas al relației lor. George și Ilinca Simion urmeaza sa devina parinți. Soția liderului AUR a confirmat sarcina. Iata postarea emoționanta facuta de Ilinca Simion, in…

- Antonia ii este recunoscatoare lui Dumnezeu ca i-a dat talentul de a canta. Artista a facut o postare induioșatoare pe rețelele de socializare. Iata ce mesaj a postat celebra cantareața pe pagina de Instagram!

- Dana Nalbaru a implinit 47 de ani pe 23 octombrie și cu aceasta ocazie a distribuit o fotografie noua cu ea, dar și un mesaj la ceas aniversar. Soția lui Dragoș Bucur a postat pe Instagram un selfie. Apare imbracata in haine groase, are parul blond prins, iar pe fața nu are pic de machiaj. A avut și…

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…