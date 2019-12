Stiri pe aceeasi tema

- Cautat de politisti dupa ce a injunghiat un barbat la Timisoara, fiul lui Sile Camataru a fost prins la Bucuresti in urma unui control in trafic. Cel in cauza a fost imobilizat dupa folosirea armamentul din dotare si adus la Timisoara unde era cautat dupa ce injunghiase o persoana. In data de 15 decembrie,…

- Fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, a fost prins de politisti duminica seara, cu mai multe focuri de avertisment. Tanarul era cautat de aproximativ doua luni, fiind acuzat ca a injunghiat un barbat intr-un club din Timisoara.

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost capturat și adus pentru audieri la secția 5 Poliție din Timișoara. Acesta era cautat dupa ce, in 19 octombrie, n barbat in varsta de 29 de ani a ajuns la Spitalul Municipal din Timișoara, avand o plaga taiata in zona toracica. Victima a declarat ca, in timp…

- Dublu ghinion pentru Alex Cojocaru, barbatul care a fost injunghiat de fiul lui Sile Camataru. La doar cateva zile dupa incidentul dintr-un club de manele in urma caruia a ajuns la spital cu rani de cuțit, barbatul injunghiat de fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, despre care momentan se crede…

- Incidentul a avut loc in jurul orei 5.00. Potrivit unor surse din Politie, barbatul le-a povestit politistilor ca era baut cand a vrut sa intre in club, insa administratoarea localului nu l-a lasat sa intre si chiar i-a dat o palma. La scurt timp, Albert Balint, care este iubitul femeii, a iesit din…

- Atac violent, sambata, la un club din Timișoara. Un tanar a fost injunghiat in piept de fiul lui Sile Camataru care apoi a disparut de la fața locului, relateaza Opinia Timișoarei. Incidentul șocant a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 5, la un club de manele din Timișoara, unde au descins mai…

