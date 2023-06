Gabi Badalau, fiul controversatului politician Nicolae Badalau, și-a scos in lume noul Lamborghini Urus Black Edition. Un SUV al carui preț este doar 350.000 de euro. Super SUV-ul, construit cu elemente personalizate, a fost regele parcarii in care s-au aflat mai mai toate mașinila faloase ale vedetelor noastre stranse la cel mai mare eveniment monden de peste an. Fiul lui Nicolae Badalau, aroganța maxima! Și-a rezervat cel mai bun loc pentru Lamborghini-ul sau personalizat. Badalau Jr. (35 de ani), poate cel mai bogat fiu de fost politician, mai are in garaj un Bentley Flying Spur, limuzina…