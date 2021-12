Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele toxice pentru piele. Multe persoane se confrunta cu probleme serioase cu pielea. Afla care sunt alimentele pe care trebuie sa le eviți pentru ca provoaca grave probleme de sanatate.

- Interpretul de muzica populara Benone Sinulescu a murit joi, la varsta de 84 de ani. Acesta a avut in ultimele luni probleme de sanatate, fiind internat in mai multe randuri. Benone Sinulescu a murit, joi, acasa, in Arad. Solistul a avut mai multe probleme de sanatate, inclusiv pneumonie, dar sotia…

- Benone Sinulescu a murit acasa joi, 18 noiembrie, la varsta de 84 de ani, din cauza unei pneumonii. Printre artiștii care au reacționat dupa ce au primit vestea sunt Sofia Vicoveanca și Laura Lavric. „Nu-mi vine sa cred. La drum lung se cunoaște omul. A fost un om deosebit, a ajutat foarte mulți tineri,…

- Starea noastra de sanatate poate fi afectata grav din cauza dinților netratați. Daca o perioada indelungata igiena dentara este precara sau lipsește, bacteriile de la nivelul cavitații bucale pot trece in sistemul circulator, declanșand o reacție inflamatorie in alta parte a corpului unei persoane.…

- Ediția de vineri seara a emisiunii ”Acces Direct” nu s-a terminat intr-o nota prea optimista și asta pentru ca ultima persoana care a aparut la cadru, fiind vorba de Gabriela Cristoiu, a adus in fața telespectatorilor o problema de sanatate de a ei mai veche, care acum a ajuns sa ii dea mari batai de…

- Familia Elenei Gheorghe și artista trec prin momente grele din cauza unor probleme de sanatate. De ceva timp cantareața nu mai este activa pe rețelele de socializare, iar acum a dezvaluit motivul și a subliniat ca in continuare are nevoie de timp in care sa fie doar alaturi de cei dragi.

- Din pacate, Viorel Lis nu face deloc bine. Anunțul trist a fost facut chiar de soția lui, Oana Lis. Fostul edil al Capitalei este foarte pazit de partenera lui sa nu care cumva sa se infecteze cu coronavirus, deoarece i-ar putea fi fatal. Barbatul are o serie de comorbiditați, așa ca cel mai bine sta…