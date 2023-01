Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Marian Mexicanu și cei doi copii nu a fost una prea apropiata, caci, de puține ori, Edy și Maria au spus ca nu vor sa țina legatura cu tatal lor. La acel moment, nici acordeonistul nu se arata prea incantat sa reia relația cu proprii copii, dar se pare ca lucrurile au evoluat cum nu se…

- Deniz Brizo a facut un pas important in relație. Cantareața l-a prezentat pe noul ei iubit, Alin, copiilor ei. Ce a martursit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars. Este amenințata in continuare de Zenys, fostul ei partener. Din ce motiv nu a fost alaturi de cei mici de Revelion.

- Marian Mexicanu a fost surprins in lacrimi la ziua lui de naștere. Acordeonistul a a ingropat securea razboiului cu proprii copii. Aceștia i-au facut cea mai frumoasa surpriza și au venit la aniversarea sa de 50 de ani. Ce urari i-au facut Edy Mexicanu și Maria, cele doua comori din viața artistului.

- Corina Bud a reaparut in lumina reflectoarelor in modul sau caracteristic, care poate fi considerat excentric. Dupa o lunga perioada in care nu a mai aparut la TV, artista a acordat un interviu pentru Antena Stars, la un eveniment monden, dezvaluind astfel ce a facut in ultimul timp.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu a marturisit ca nu mai este intr-o relație. Astfel, vloggerița și iubitul ei s-au desparțit, iar decizia a fost una de comun acord. De altfel, vloggerița a vorbit și de relația pe care o are cu tatal fetițelor ei, Nick Chișu. Iata care este motivul…

- In cadrul unui interviu pe care l-a susținut ieri, Marian Mexicanu a spus sub forma de gluma ca iși inșeala soția, iar de aici au pornit o mulțime de speculații. Ei bine, acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, acordeonistul a spus adevarul despre toate aceste glume. Iata ce a declarat acesta!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Marian Mexicanu a marturisit ca și-a dorit sa moara. Edy a recunoscut totul in cadrul unui interviu. Cum l-a ajutat Dumnezeu sa rezolve o problema care l-a macinat foarte mult. Ce a dezvaluit artistul.

- Saveta Bogdan s-a desparțit de iubitul avocat și s-a combinat cu un ambasador. Cantareața de muzica populara iubește din nou și a facut anunțul fericit in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce spune ca in trecut a fost inșelata de 83 de ori de catre fostul soț. Artista a descoperit iubirea dupa doua…