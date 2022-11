Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au creștinat astazi baiețelul, pe Liam. Antrenorul a publicat pe Instagram, prima imagine din biserica, iar cei care il urmaresc i-au transmis mesaje in cea mai importanta zi din familia lui.A aparut și prima imagine de la botez, pe care mandrul tatic a postat-o…

- Bucurie uriașa astazi pentru Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Antrenorul și partenera sa au parte de cel mai frumos eveniment, caci și-au botezat fiul, pe micuțul Liam! Va prezentam imagini de la biserica, acolo unde copilul de cinci luni al cuplului a fost creștinat.

- Laurențiu Reghecampf iși creștineaza fiul cel mic in ziua de duminica, 26 septembrie. Antrenorul de fotbal și iubita lui, Corina Caciuc, au organizat un eveniment ca la carte pentru a sarbatori botezul micuțului Liam, in ciuda incidentului violent ce s-a petrecut intre el și Anamaria Prodan in Snagov.…

- Astazi, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc iși boteaza fiul, insa se pare ca se va lasa cu scandal in fața bisericii unde antrenorul și iubita lui urmeaza sa ajunga. Amalia Bellantoni tuna și fulgera, dupa ce in urma cu doua zile antrenorul a fost surprins in timp ce o batea pe inca soția lui, Anamaria…

- Laurențiu Reghecampf implinește astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, antrenorul și-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam in varsta de patru luni. Laurențiu Reghecampf a publicat fotografia mult așteptata, mai ales ca toți erau curioși…

- Laurențiu Reghecampf și iubita sa, Corina Caciuc, au plecat intr-o superba vacanța impreuna, in Dubai, «Paradisul Bogaților», unde altundeva. Cei doi au postat o fotografie de colecție impreuna, la piscina și par mai indragostiți și mai pasionali ca niciodata. Reghe și Corina se iubesc precum doi adolescenți,…

- Chiar daca nu ii mai leaga absolut nimic, astazi este zi de sarbatoare atat pentru Anamaria Prodan, cat și pentru Laurențiu Reghecampf. Laurențiu Reghecampf Junior, fiul celor doi, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Antrenorul a ținut sa ii transmita un mesaj special, emoționant, fiului sau.