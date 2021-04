Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele doua fiice ale lui Gabi Lunca rupe tacerea și face declarații cutremuratoare cu privire la moartea mamei ei. Estera Onoriu Lunca a spus adevarul despre inmormantarea mamei ei in condițiile speciale cauzate de pandemia de coronavirus. Iata ce a declarat fiica lui Gabi Lunca!

- Iar motivul pentru care a absentat de la ultima zi pe pamant a mamei sale este unul cutremurator, potrivit unor surse din anturajul lui, citate de Cancan. Rebeca, Estera, Sara si fratele vitreg, Costel, si-au luat ramas bun pentru totdeauna de la mama lor. Emanuel Onoriu nu a putut insa sa fie alaturi…

- Gabi Lunca este condusa astazi pe ultimul drum. Marea artista de muzica lautareasca a murit vineri seara, din cauza infectarii cu coronavirus. In continuare va prezentam imagini in exclusivitate de la inmormantare.

- Emanuel Onoriu a reacționat, la trei zile de la decesul mamei sale, regretata Gabi Lunca. Barbatul este șocat de disparția prematura a mamei sale, spunanda ca nici acum, la zile intregi de la evenimentul trist, nu iși poate reveni și nici nu mai poate sa iși stapaneasca lacrimile.

- Durere de nedescris pentru muzica lautareasca din Romania, dupa ce Gabi Lunca a murit. Ultimul interviu cu regretata artista la Antena Stars. Cum și-a prevazut cantareața moartea? Iși dorea nespus de mult ca multa lume sai fie la capatai in ziua in care urma sa plece dintre noi. Din cauza condițiilor…

- Ce gest a facut fiica lui Adi Barar la inmormantarea tatalui sau? Mesajul dureros din ziua in care l-a condus pe artist pe ultimul drum. Ce s-a intamplat in ziua in care s-au varsat lacrimi amare? Mesajul dureros al fiicei lui Adri Barar la inmormantarea acestuia Adi Barar a fost condus pe ultimul drum…

- In urma cu doar cateva zile in urma un grav accident de circulație a avut loc in fața Palatului Parlamentului, iar un tanar de 30 de ani și-a pierdut viața. Ionuț Negrila se afla pe motocicleta in momentului impactului. Dorian Popa a fost devastat de durere la auzul acestei vești, cei doi fiind prieteni…

- Daniela Gyorfi a trecut prin momente grele la pierderea mamei sale. Artista nu a reușit sa treaca peste asta nici dupa opt ani de la acel moment Ce a declarat vedeta? Daniela Gyorfi nu a putut trece peste pierderea mamei sale Dupa opt ani de la pierderea mamei sale, Daniela Gyorfi a facut declarații…