- Recent, Anca Serea (39 de ani) a dezvaluit ca va reveni pe micul ecran. Anca și Florin Caruceru vor prezenta știrile sportive la Prima TV. Noutațile din sport vor fi redate in fiecare zi in cadrul celui mai important jurnal de la Prima TV, FOCUS 18. Deși are o cariera de succes și o familie frumoasa,…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan au inceput pregatirile pentru nunta și deja se gandesc sa iși mareasca familia. Artistul a facut declarații neașteptate despre momentul cand el și logodnica lui vor deveni parinți pentru prima oara.

- Pavel Stratan s-a aratat incantat de logodna fiicei sale, Cleopatra, cu Edward Sanda. Artistul are numai cuvinte de lauda la adresa viitorului sau ginere. Cleopatra Stratan a fost ceruta de soție chiar in ziua in care a implinit 18 ani, dupa numai 8 luni de relație cu Edward Sanda. Sunt foarte tineri…

- Cei doi au dezvaluit ca nu se grabesc cu nunta momentan, ci vor mai aștepta doi-trei ani. Cantaretul si-a surprins iubita, pe Cleopatra Stratan, de ziua ei. S-a pus in genunchi și a rostit cuvintele magice: "Vrei sa fii soția mea?". Emoționata, tanara a acceptat, fiind acum mandra posesoare…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani și a organizat o mica petrecere, unde au fost prezenți cei mai importanți oameni din viața ei. Iubitul artistei, Edward Sanda a facut un gest surprinzator și și-a cerut iubita in casatorie, in fața tuturor. La ora 12, Edward Sanda, cel cu care formeaza un cuplu de…

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda, i-a daruit cel mai frumos cadou: inelul de logodna. Cleopatra Stratan a ajuns la varsta majoratului, iar iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o de soție chiar de ziua ei. Artista a acceptat, iar vestea cea mare a dat-o chiar solistul,…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar relația lor pare sa fie din ce in ce mai serioasa. Recent aceștia s-au intalnit cu famiile lor, insa cum a decurs totul va spun chiar parinții artistului!

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza un cuplu de cateva luni. Cei doi nu și-au ascuns relația și și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce au facut. Recent, au aparut zvonuri cum ca Edward și Cleopatra vor deveni parinți. Interpretul a facut primele declarații și a lamurit misterul. Totul a pornit…