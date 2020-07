Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de absolvenți de clasa a 12-a de la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” au intrat pe rand in salile de testare pentru prima proba a examenului de Bacalaureat. In fața liceului au ramas parinții lor, emoționați și neliniștiți. „O sa fie bine”, spune mama unei absolvente de liceu, referindu-se la…

- Cafe du Theatre, ce aparține firmei fostului fotbalist Cristi Ciocoiu, va fi evacuata cu forța de la parterul Teatrului Bacovia. Contractul a fost reziliat dupa trei ani de procese, iar datoriile cafenelei catre teatru depașesc 100.000 de lei,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul ofiter de informatii, Daniel Dragomir, ar fi fugit din tara cu mașina prin Arad, cu o zi inainte ca judecatorii sa il condamne la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție, potrivit unor surse. Din moment ce nu a fost gasit de polițiști la niciuna dintre adresele…

- In septembrie 2019, familia Ciutac a devenit mai mare dupa venirea pe lume a cvadrupetilor Mihail, Mihaela, Ecaterina și Galina. Peste doar cateva luni, Galina si Mihail au primit cruntul diagnostic. Boala rara de care sufera se trateaza cu un vaccin care costa... 2,1 milioane de dolari. Mama…

- Banica Oprea a marcat de 53 de ori pentru FC Farul, sustinand peste 240 de meciuri in tricoul alb albastru In Romania, Banica junior a evoluat la Callatis Mangalia si la Academiile Hagi si Gica Popescu Banica Oprea a facut parte din staff ul tehnic al FC Farul in urma cu sapte aniBanica Oprea, al doilea…

- Primaria municipiului Sibiu va da bani parintilor ca sa plateasca bona pentru copil, daca nu gasesc loc la cresa sau gradinita, incepand cu data de 3 iunie, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES."Din 3 iunie 2020, Primaria Sibiu va acorda bani din bugetul local pentru contractarea…

- Parintii se aflau in casa in momentul producerii tragediei, dar erau preocupati cu propriile treburi. Potrivit StarHit, prima care a dat alarma a fost bunica, care locuia in cartier. Ea a declarat ulterior ca a sunat-o o prietena și i-a cerut sa verifice camera baieților, pentru ca geamurile erau…

- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.