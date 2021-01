Fitness facial: cum tonifiem musculatura feței pentru a ne menține pielea fermă Fața ta are 43 de mușchi, unii spun ca sunt mai mult de 50, chiar 94. Totuși, sunt capabili sa reproduca 10.000 de expresii. Și 17 sunt preocupați doar de zambet! Ei sunt, de asemenea, cei care asigura fermitatea feței și tonul caracteristicilor. Cu 15.000 de microcontractii pe zi, unii... The post Fitness facial: cum tonifiem musculatura feței pentru a ne menține pielea ferma appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delia este mereu intr-o forma de zile mari, iar pentru asta artista și-a transformat casa intr-o sala de fitnees. Iata ce exerciții face jurata de la ”X Factor” pentru a avea un corp de zeița.

- Doar cateva zile ne mai despart de iarna, anotimpul cel mai problematic pentru starea noastra de sanatate. De acum, tenul incepe sa ni se descuameze pentru ca pielea devine aspra și uscata, nasul ni se infunda, mainile și picioarele ne sunt mai tot timpul reci, spatele acuza dureri mai mult decat in…

- Mai mulți antrenori de fitness și clienți ai sălilor de sport din oraș au protestat astăzi la Tribunal și au cerut redeschiderea sălilor de fitness. Cauza susținută de aceștia a ajuns pe masa judecătorului după ce activitatea operatorilor fitness a fost suspendată acum 4 săptămâni printr-o…

- Salile de fitness sunt inchise, in Timiș, in localitațile unde rata de infectare cu Covid-19 este de peste 3 la mia de locuitori, inclusiv in Timișoara. Reprezentanți ai acestor sali de fitness s-au intalnit cu cei de la Prefectura Timiș, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul pentru Situații…

- Iarna este aproape, temperaturile sunt deja in scadere, asa ca e momentul potrivit sa ne uitam prin sifoniere si prin garderoba pentru a ne alege tinutele pe care le vom purta iarna aceasta. Incaltamintea de iarna este foarte importanta, mai ales daca traim intr-o zona in care temperaturile de afara…

- Anna Lesko este una dintre concurentele de la Ferma. Artistain varsta de 40 de ani a cucerit barbații aflați alaturi de ea in competiție șia fost surprinsa in ipostaze neașteptate alaturi de actorul George Piștereanu.Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, care marturisește cumreușește sa…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Arad a decis, marți, inchiderea restaurantelor, cafenelelor care funcționeaza in interiorul cladirilor, a salilor de jocuri de noroc și a cinematografelor din orașul Arad și din alte localitați din județ. Decizia a fost luata dupa ce incidența cumulata…

- Rutina de ingrijire a tenului este esențiala pentru a avea un aspect al pielii sanatos, luminos și plin de viața. O ingrijire atenta a tenului reprezinta unul dintre secretele unui machiaj reușit. Principalele probleme ale tenului cu care se confrunta majoritatea femeilor sunt cearcanele pronunțate,…