Stiri pe aceeasi tema

- Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de ceața, vineri dimineața. Pana la ora 9.00, este vizata zona joasa a județului. Se va semnala ceața ce va determina scaderea vizibilitații, local sub 200 m și izolat sub 50. Izolat, va fi chiciura sau fulguieli/ sursa: meteoromania.ro Citește Atenționare…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, luni seara, pana la ora 23:00. Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 m. Zonele vizate Județul Alba se afla, luni seara, 9 noiembrie, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila de la ora 18:15 pana la ora 23:00. Potrivit…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, duminica seara, pana la ora 22:00. Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 m Județul Alba se afla, duminica seara, 8 noiembrie, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila de la ora 10:00 pana la ora 12:00. Potrivit meteorologilor,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, miercuri dimineața, pana la ora 12:00: Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 m. Zonele vizate Județul Alba se afla, miercuri dimineața, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila pana la ora 10:00. Potrivit meteorologilor,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, marți dimineața, pana la ora 10:00: Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 m ANM a emis marți, 27 octombrie 2020, o atenționare meteorologica COD GALBEN de CEAȚA, valabila pentru județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- O atenționare Cod Galben de ceața a fost emisa de meteorologi pentru județul Alba și alte județe din țara, joi, 22 octombrie. Pana la ora 10:00, in mai multe localitați se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitați vizate in județul Alba: Alba Iulia,…

- Avind in vedere faptul ca ceața persista in aceasta perioada, polițiștii recomanda tuturor participanților la trafic sa respecte, cu strictețe, regulile de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere, precum și indicațiile polițiștilor de patrulare. In aceste conditii, va recomandam sa adaptati…

- Vremea a fost frumoasa si calda. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 23 de grade la Ocna Sugatag si 26 de grade la Baia Mare. La inceputul intervalului, in zonele joase, izolat s-a semnalat ceata. Vremea va fi predominant frumoasa…