Fitch Ratings: Perspective negative pentru România FitchRatings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la “BBB minus” cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria “investment-grade” (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Perspectiva negativa reflecta continua incertitudine privind implementarea politicilor menite sa rezolve dezechilibrele bugetare structurale pe termen mediu si impactul asupra finantelor publice ale Romaniei de pe urma riscurilor persistente legate de pandemie si a cresterii costurilor cu energia, apreciaza Fitch. Ratingul din categoria “investment-grade”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul suveran al Romaniei la “BBB minus” cu perspectiva negativa, ultima nota din categoria “investment-grade” (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Perspectiva negativa reflecta continua incertitudine privind…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB- pentru datoria pe termen lung in valuta si perspectiva negativa, a anuntat Ministerul Finantelor. Ministrul Dan Vilceanu a afirmat ca aceasta "reprezinta un semnal pentru Romania de a continua intr-un…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Perspectiva negativa reflecta continua incertitudine…

- Cateva zeci de persoane au instalat o scena in Piața Victoriei din Capitala și protesteaza fața de declarațiile premierului interimar, Florin Cițu, potrivit carora agenția de rating Standard&Poor's a reconfirmat ratingul de țara al Romaniei și a menținut perspectiva la stabila, relateaza DCNews.Oamenii…

- „Lucrurile arata bine”, spune Florin Cițu, intrebat cand se va simți in nivelul de trai al romanilor creșterea economica. Dupa un an de stabilizare a economiei, „am inceput sa aratam din masurile pe care vrem sa le luam in perioada urmatoare”, declara premierul interimar. Intrebat, sambata, ce masuri…

- Inflația a urcat în septembrie la 6,3%, mult peste estimarile anterioare ale Bancii Centrale. Topul scumpirilor e condus de energia electrica și ulei, urmate de gaze, combustibili și cartofi. Potrivit unor estimari ale economiștilor șefi din banci, prețurile ar putea crește la finalul anului cu…

- Sâmbata, în cadrul Consiliului Național al PNL, a fost adoptata o Rezoluție în 10 puncte, aprobata unanim de conducerea liberala. ”Asiguram cetațenii și mediul de afaceri ca suntem perfect conștienți de responsabilitațile PNL și ca toate eforturile noastre sunt îndreptate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, spune ca este imposibil de precizat cat lemn se mai fura din padurile din Romania, afirmand ca se poate vorbi insa de cantitati de lemn si de camioane confiscate si de amenzi aplicate. Tanczos Barna a declarat, marti, intr-o conferinta de presa,…