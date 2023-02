Stiri pe aceeasi tema

- Un hipermarket din Romania renunța la casieri: Angajații de la casele de marcat devin consilieri. Cum vor achita clienții Un hipermarket din Romania renunța la casieri: Angajații de la casele de marcat devin consilieri. Cum vor achita clienții Clienții care iși fac cumparaturile in magazinele lanțului…

- PENNY, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din Romania vine cu un serviciu inedit pentru piața locala. Mai exact, cand vor plati cumparaturile, clienții vor putea retrage de la case bani cash. Lanțul de magazine Penny, are in țara noastra, 338 de unitați. Intr-un comunicat de presa, Penny…

- Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din Romania vine cu un serviciu inedit pentru piața locala. Mai exact, cand vor plati cumparaturile, clienții... The post Romanii vor putea retrage bani cash de la casele de marcat dintr-un supermarket appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, a transmis sambata ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Avem cea mai stabila economie din regiune (in contextul in care pietele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost inregistrata…

- Romania este una din țarile cu cel mai rapid internet din lume, dar și printre statele cu acoperire mare a gospodariilor in ceea ce priveste internetul de mare viteza. ”Din totalul gospodariilor din Romania, 82,1% au acces la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 1,3 puncte procentuale fata de…