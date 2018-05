Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Consulatului General al Romaniei la Munchen, organizeaza in perioada 9 – 12 octombrie 2018 o misiune economica in Germania, cu ocazia evenimentului: „Saptamana Economiei Romanești la Munchen”. CCIA Timiș dorește sa vina in sprijinul companiilor…

- O noua ediție a unei expoziții naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare are loc la Timișoara, in perioada 17 – 20 mai. Targul “Universul casei tale & Expo Mobila” este organizat de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ii invita pe cei care doresc sa-și deschida propria afacere sa se inscrie la cursuri gratuite de antreprenoriat, care se desfașoara periodic pana in luna septembrie a acestui an. Cursurile au loc in cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni – SIA…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 10-12 mai, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, cea de-a doua ediție a StomaTim Expo, eveniment dedicat produselor și echipamentelor tehnico-medicale stomatologice. In aceeași perioada, in Sala Europa a CRAFT, va avea loc…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de informare a firmelor cu privire la protecția datelor personale. Astfel, in data de 3 mai, intre orele 10.30 – 14.00, in Sala CEDO a sediului CCIA Timiș, din Piața Victoriei, are loc seminarul cu tema “Actualitate in protecția…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii. Aceasta va avea loc la New York, Washington și Las Vegas, in perioada 28 august – 7 septembrie. “In functie de interesul participantilor, vor fi…

- CCIA Timiș lanseaza o noua misiune economica in Statele Unite ale Americii. Seria misiunilor economice anuale organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii continua cu o misiune economica multisectoriala care va avea loc la New York, Washington și Las Vegas,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…