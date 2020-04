Firmele îşi vor putea achita online taxele către bugetul de stat pe ghiseul.ro Prin extinderea acestui portal, persoanele juridice vor putea plati, pe langa taxe și impozite catre bugetul de stat și alte obligații datorate altor instituții publice (ex. amenzi, tarife), daca acea entitate este inrolata in Sistemul Național Electronic de Plata. Prin reglementarea introducerii posibilitații persoanelor juridice de a-și plati obligațiile catre buget prin intermediul ghișeului virtual de plați, mediul de afaceri va beneficia de aceleași avantaje pe care SNEP le ofera cetațenilor. Principalul impact al acestei masuri este transformarea digitala a relației dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

