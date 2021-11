Firmele de pompe funebre au ajuns la încasări record în acest an. Este una dintre cele mai căutate afaceri Ajutoarele de inmormantare date de catre stat, care sunt decontate direct de catre firmele de pompe funebre, scumpirile serviciilor și faptul ca foarte mulți oameni au murit in spitale, din cauza pandemiei, și urmașii lor au fost forțați sa apeleze la transportul specializat al acestor societați, au facut din firmele mortuare unele din cele mai profitabile afaceri. Incasarile au crescut de 50 de ori in ultimii zece ani. Cifrele de afaceri ale firmelor din domeniul pompelor funebre ar putea depași, in acest an, jumatate de miliard de euro. Daca in 2010, cifra de afaceri ale firmelor din pompe funebre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si ca urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de acest gen, se mentioneaza intr-o analiza a firmei de consultanta Frames, data publicitatii luni si…

- Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul creșterii mortalitații in timpul pandemiei. O situație fara precedent in Romania. Criza Covid-19 a facut ca investitiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa…

- Cresterea mortalitatii a dus la o marire a cifrei de afaceri la firmele de pompe funebre in 2021. Dupa cresterea deceselor, oamenii obisnuiti nu vorbesc despre mortalitate. Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor…

- "Anul acesta, business-ul de profil va trece de 500 de milioane de lei, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de pompe funebre. Potrivit datelor financiare, comunicate de companii la Ministerul Finantelor, profitul business-ului de pompe…

- Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si ca urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de acest gen, se mentioneaza intr-o analiza a Frames data luni publicitatii. In 2020, Romania a inregistrat…

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Pandemia a creat perturbari pe lanțul de aprovizionare. Totodata, s-a declanșat o adevarata criza in domeniul transportului maritim, o criza a containerelor, care duce la scumpiri din ce in ce mai mari la raft. In plus, China, principalul producator la nivel global, a decis sa majoreze prețurile chiar…

- Volumul productiei industriale si cifra de afaceri din industrie au crescut in judetul Olt in primul semestru al acestui an cu peste 25% fata de primul semestru din 2020, se arata intr-un raport al Directiei Regionale de Statistica (DRS) Olt, transmis miercuri AGERPRES. "Indicele productiei…