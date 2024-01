Firme Constanta: Andreas Hinrich Rickmers, numit in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Chimpex SA

Stiri pe aceeasi tema

- La discutiile AGA au luat parte actionarul majoritar al Ameropa Grains SA, respectiv compania elvetiana Ameropa DG Holding AG, si actionarul minoritar, cetateanul elvetian Andrew Henry Zivy.Andreas Hinrich Rickmers este noul presedinte al Consiliului de Administratie al Ameropa Grains SA Constanta,…

- ”PAG Private Equity, fond de investitii alternative, la nivel mondial, a convenit achizitia unui pachet majoritar de control in Food Union Europe, un important furnizor de inghetata si produse congelate pentru consumatori, prezent in sase tari europene. Food Union detine compania romaneasca de productie…

- Societatea Complex Excelsior SA a fost infiintata in anul 1995, adresa sediului social este la Eforie, in judetul Constanta, iar activitatea principala este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similareldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 5.307 din data de 27 noiembrie 2023, a fost…

- Julius Meinl, unul dintre cei mai mari producatori de cafea premium din Europa Centrala si de Est, cu o istorie de peste 160 de ani, a intrat pe piata hoteliera in 2019 prin subsidiara sa Julius Meinl Living, prin intermediul careia detine doua proprietati: The Julius din Praga, deschis in primavara…

- Superbet Group, liderul industriei de pariuri sportive din Romania, anunța numirea lui Jimmy Maymann in funcția de CEO, incepand cu data de 15 ianuarie 2024. Compania a anunțat astazi ca Johnny Hartnett, actualul CEO, va renunța la poziția sa și se va alatura Consiliului de Administrație (CA)…

- Lucratorii din IT care au contributia la Pilonul II oprita timp 5 ani vor avea o pensie privata mai mica cu 17%, iar cei din constructii cu 30%, a afirmat, marti, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie, Banca Nationala a Romaniei. „Este total trist ca un milion de romani nu mai contribuie…

- Taxa pe cifra de afaceri a bancilor ar putea avea un impact semnificativ asupra bancilor mici si medii, cu potentiale efecte negative asupra creditarii pe termen mediu, sustine Daniela Iliescu, membru al Consiliului de Administratie al Patria Bank."Taxa pe cifra de afaceri a bancilor ("Taxa CA")…

- Obiectul de activitate al Midia Green Energy SA este "Productia de energie electricaldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 4.592, din data de 16 octombrie 2023, a fost publicata hotararea nr. 5 2023 a adunarii generale a actionarilor Midia Green Energy SA, adoptata in sedinta ordinara…