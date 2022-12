Stiri pe aceeasi tema

- O investigație interna a grupului ByteDance, cel care deține rețeaua TikTok, a scos la iveala faptul ca patru angajați din China și din SUA au accesat conturile unor jurnaliști pentru a afla care oameni din companie le-au dat informații confidențiale despre ce se intampla la TikTok. Compania care administreaza…

- Oamenii de știința din Statele Unite ale Americii au facut, de curand, o descoperire care poate schimba radical piața energetica din intreaga lume. Concret, americanii au reușit sa obțina energie net pozitiva dintr-o reacție de fuziune. Acest fapt ar putea genera in viitor energie ieftina și curata,…

- Oficialul european – care confirma astfel o informnatie dezvaluita de catre Financial Times (FT) – precizeaza ca aceasta intalnire urma sa fie anuntata in mod oficial joi.The post Charles Michel, in vizita la Beijing, la 1 decembrie, la un summit cu Xi Jinping first appeared on Money .

- YouTube incearca sa-si diversifice sursele de venit, in conditiile unei piete de advertising slabite, prin lansarea unor functii de shopping dedicate formatului Shorts. In timp ce navigheaza vertical printre clipurile video scurte, utilizatorii vor vedea produse promovate pe care le vor putea achizitiona…

- Medicamenul Ozempic , pe care multa lume il folosește pentru slabit, deși e recomandat doar diabeticilor, a devenit un subiect pe TikTok. Dar acestui medicament ii este modificata destinația și dintr-un antidabetic a devenit o soluție pentru scaderea in greutate. Ceea ce este ingrijorator, avertizeaza…

- Utilizatorii au platit in al treilea trimestru al anului 31,6 miliarde de dolari pentru aplicatii mobile. Cifra reprezinta o scadere anuala de 4,8%, pe fondul unei usoare scaderi a download-urilor cu un procent, conform Sensor Tower. Luand in calcul si Douyin (varianta pentru China a platformei sociale),…