Stiri pe aceeasi tema

- Alphabet Inc, firma mama care detine motorul de cautare online Google, va cumpara producatorul de dispozitive portabile Fitbit Inc pentru 2,1 miliarde dolari, intrand pe piata in crestere de dispozitive pentru fitness si ceasuri inteligente, informeaza Reuters, precizeaza Agerpres. Fitbit…

- Compania mama a Google vrea sa preia Fitbit Alphabet, firma mama care detine motorul de cautare online Google, a inaintat o oferta de preluare a producatorului de dispozitive portabile Fitbit. Alphabet încearcă astfel să prea controlul unei părtă din piaţa de dispozitive…

- Șefii Thomas Cook se întâlnesc duminica cu banci și investitori pentru a decide daca cea mai veche firma de turism din lume va supraviețui pâna luni sau va intra într-un colaps haotic cu efecte în întreaga lume, transmite Reuters. Operator de hoteluri, stațiuni,…

- Fortele de ordine din Hong Kong au folosit, duminica seara, gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii care au ridicat baricade si au vandalizat statii de metrou. In plus, au fost facute cateva arestari, relateaza News.ro.Citește și: Guvernul a publicat LISTA: Ce decizii se vor lua in…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, va anunta miercuri retragea oficiala a proiectului de lege privind extradarea, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale. O sursa guvernamentala a confirmat informatia pentru agentia Reuters. Propunerea legislativa…

- Alianta dintre partidele de opozitie si rebelii din Partidul Conservator ar trebui sa fie suficient de numeroasa pentru a invinge Guvernul condus de Boris Johnson in ceea ce priveste Brexit, a declarat marti Philip Hammond, fostul ministru de Finante al Marii Britanii, citat de Reuters.

- Presedintele indonezian Joko Widodo a dezvaluit luni amplasamentul viitoarei capitale, ce va fi ridicata in partea indoneziana a insulei Borneo, in provincia Kalimantanul de Est. Noul capitală va înlocui Jakarta, o metropolă supraaglomerată, poluată şi care se scufundă…

- Guvernul german a criticat duminica autoritațile ruse pentru reținerea a cel puțin 800 de persoane în timpul unor demonstrații organizate sâmbata la Moscova, relateaza Mediafax citând Reuters."Arestarile nu au fost în concordanța cu caracterul pașnic al protestatarilor…