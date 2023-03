Firmă executată silit după ce a confiscat banii de la o nuntă Pandemia de Covid-19 continua sa aiba urmari neasteptate pentru unii botosaneni. Un tanar care a fost nevoit sa-si anuleze nunta, din cauza starii de alerta instituita de autoritati, a apelat la instantele de judecata pentru a-si recupera banii dati ca arvuna pentru o nunta care nu a mai avut loc. Botosaneanul a avut castig de cauza in final, dar a trebuit sa apeleze si la serviciile unui executor judecatoresc. Asta pentru ca firma care urma sa gazduiasca nunta cu pricina a refuzat cu incapatanare sa-i restituie banii. Motivul invocat de reprezentantii societatii – unitatea i-a oferit botosaneanului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul care a dus la pandemia de COVID-19 a aparut cel mai probabil ca urmare a unei scurgeri din laborator, dar nu ca parte a unui program de arme, potrivit unui studiu actualizat si clasificat al Departamentului de Energie al SUA din 2021, furnizat Casei Albe si parlamentarilor americani de rang…

- Andreea Podarescu trece prin clipe grele, de cand tatal copilului ei ar fi lasat-o cu datorii. Vedeta ar fi executata silit din cauza lui și este nevoita sa ii rezolve problemele, pe care el le-a facut in trecut. Bruneta a rabufnit la Antena Stars și a spus ca nu i se pare corect sa se intample acest…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca au fost trimise in judecata 72 de dosare penale in care sunt implicați „zeci de inculpati" și care au legatura cu pandemia de COVID-19, potrivit Agerpres.„Avem o situatie mai aparte, pentru ca am inceput sa evidentiem aceste cauze incepand cu anul…

- Vești bune! Romanii care lucreaza in Germania vor primi un bonus de 600 de euro, pentru a putea sa faca fața cu succes inflației. Guvernul german a aprobat deja un pachet de scutiri, insa aceștia trebuie sa indeplineasca cateva condiții pentru a putea sa primeasca banii.

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 a scazut cu aproape 80% de la inceputul lui ianuarie, anunta autoritatile chineze, un semn al faptului ca ultimul val al epidemiei, care afecteaza China din decembrie, cand a atins un varf de aproximativ 60.000 de morti pe luna, a inceput sa scada, relateaza…

- Comportamentul financiar al europenilor se anunța unul prudent. Pandemia și criza energetica din 2022 iși fac efectul. In 2023, cetațenii europeni par mai degraba preocupați sa iși protejeze bunurile și proprietațile imobiliare, sanatatea sau chiar viața decat sa investeasca in noi instrumente financiare…

- In timpul pandemiei, multe dintre activitațile romanilor au fost restricționate, printre care și posibilitatea de a merge in oraș și de a servi felurile preferate de mancare in compania celor dragi. Tot mai mulți deținatori de restaurante și fast-food care puneau la dispoziția clienților mancare…

- Celebrul virusolog german Christian Dorsten considera ca pandemia de coronavirus s-a incheiat, iar COVID-19 este acum o boala endemica, scrie DW , care noteaza ca ministrul Justiției, Marco Buschmann, a cerut ridicarea ultimelor masuri restrictive. Pandemia COVID-19 poate fi considerata incheiata,…