Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Viorica Dancila a spus, sambata, intr-o conferința de presa susținuta la Arad, ca Guvernul continua demersurile pentru atragerea investiției Volkswagen in Romania. „Noi am facut toate demersurile pentru a fi aceasta investiție la Arad și continuam aceste demersuri. Pot…

- Acesta este al doilea obiectiv de investitii din cadrul BRUA, intr-o luna, dupa inaugurarea statiei de la Jupa. 'Sectorul energetic poate si trebuie sa fie motorul de dezvoltare a economiei Romaniei, insa ramane departe de potential. In programul de guvernare recunoastem si sustinem rolul proiectelor…

- ​Grupul german Volkswagen a anunțat ca a suspendat decizia de a construi o uzina auto în Turcia, invocând faptul ca este îngrijorata de situația din regiune, scrie AFP. Reamintim ca în carți a fost și Bulgaria pentru aceasta uzina, dar s-a vorbit ca germanii s-ar fi interesat…

- La jumatatea acestui an a fost publicata în Monitorul Oficial o scrisoare de întrerupere a acordului pentru modernizarea Fiscului, motiv pentru care trebuie sa dam banii înapoi – peste 17 milioane euro, despre care HotNews.ro a mai scris. În concluzie, o pierdere de vreme,…

- ​În cadrul sedintei Comitetul Executiv UEFA, care a avut loc, marti, la Ljubljana (Slovenia), s-a luat decizia de a se schimba formatul Ligii Natiunilor. În urma acestei modificari, România a urcat în Liga B, anunta frf.ro.Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura începând…

- Cei mai buni piloti din Bulgaria, Grecia, Moldova, Serbia, Turcia si Romania vor face spectacol total pe circuitul TCS Racing Park in etapele finale din Campionatul Est European de Motocross si Campionatul National de Motocross.

- Romania este una dintre țarile europene cu cei mai mulți angajați, raportat la populația totala, care lucreaza in industria auto. Cifrele oficiale de la nivelul Uniunii Europene arata ca exista intre 150.000 și 200.000 de angajați in acest sector. Salariul mediu net pe care il incaseaza luna de luna…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…