Firma CAS Constanta SA va fi dizolvata! Decizia, adoptata in Adunarea Generala

- Conform unui extras publicat in Monitorul Oficial partea a IV a, nr. 713 din data de 12 februarie 2024, in Medgidia, judetul Constanta, s a infiintat societatea Hakan Usta SRL. Firma are sediul pe strada Ion Creanga nr. 51 si obiectul de activitate este "restaurante". Fondatorul firmei este Ucan Hakan,…

- Balkan Marine Bunker Assets SRL a fost fondatata in luna iulie a anului 2021, se ocupa de ativitati de servicii anexe transportului pe apa, are sediul pe strada Traian, din Constanta, si este controlata de GPN Foreign Assets Management LLC, din Rusia. Tribunalul Constanta a fost investit cu solutionarea…

- Alboram SRL are sediul social in Lumina, iar asociat unic este Constructii Hidrotehnice SA, firma cu sediul in Iasi. Constructii Hidrotehnice SA, firma care controleaza compania Alboram SRL, este o companie la care actualul presedinte CJ Constanta, Mihai Lupu, a avut calitatea de presedinte al Consiliului…

- Anca Mihaela Turcasiu, asociat unic al Anca Turcasiu SRL cu sediul in orasul Navodari, bulevardul Mamaia Nord nr. 109 111, camera 3, Incinta Complex Phoenicia Holiday Resort, a luat mai multe decizii importante, potrivit Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 273 din data de 18 ianuarie 2024 Actrita…

- Santierul Naval 2 Mai SA a fost infiintata in 1991, se ocupa de alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a., are sediul social in Mangalia, pe strada Rozelor, nr. 3 Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, convocare publicata in Monitorul…

- Societatea Vetzone S.R.L. a adoptat hotararea nr. 1 28.11.2023 a adunarii generale a asociatilor, ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 4 ianaurie 2024. Adunarea Generala a Asociatilor VETZONE S.R.L., o societate inregistrata si functionand in conformitate cu legislatia romana, avand…

- Land amp; Buildings Real Estate S.R.L. a adoptat hotararea nr. 98 din 09.11.2023 a adunarii generale a asociatilor, decizie ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 18 decembrie 2023. La Adunarea Generala a Asociatilor s au prezentat asociatii:1.S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., persoana…

- Compania Sufro Company Bucuresti SRL firma pe care functioneza Nikos Greek Taverna isi muta sediul social Printre asociatii si administratorii societatii comerciale se afla Ciprian Mihail Fronea, fostul sef al Garzii Financiare Sectia Constanta. Compania Sufro Company Bucuresti SRL firma pe care functioneza…