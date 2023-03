Stiri pe aceeasi tema

Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, a promulgat luni o lege care suprima statutul special de care beneficia pana acum grupul Disney in acest stat american, marcand astfel un nou episod al ofensivei sale impotriva asa-zisei culturi "woke", informeaza AFP.

Compania germana Remondis, specializata in managementul deseurilor, si lantul suedez de imbracaminte H&M au anuntat miercuri ca au creat un joint-venture pentru reciclarea hainelor si pentru a stimula sustenabilitatea, informeaza DPA.

Printr-o decizie a conducerii Companiei Posta Romana se desemneaza o comisie condusa de Ovidiu Calin, sa prelungeasca contractele de inchiriere cu Telekom (inlocuit acum de Orange) pentru spațiile unde Compania este proprietara iar Telekom Chiriaș, anunța incisivdeprahova.ro.

Presedintele Federatiei franceze de rugby (FFR), Bernard Laporte, retras din functie de la jumatatea lunii decembrie, a fost eliberat dupa cateva ore petrecute in arest, marti, intr-un dosar de frauda fiscala agravata, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Compania de stat germana nou inființata, care se ocupa de cinci unitați plutitoare de depozitare și regazeificare (FSRU) inchiriate pentru terminalele de GNL ale țarii, și-a inceput operațiunile comerciale, anunța offshore-energy.biz.

Jurnalista Maria Ressa, laureata a premiului Nobel pentru Pace, a fost achitata miercuri de acuzatia de evaziune fiscala in tara ei natala, Filipine, informeaza AFP. Ea mai este inculpata in alte trei dosare penale, inclusiv unul pentru calomnie online, in care a fost deja condamnata in prima instanta…

Guvernul a aprobat, miercuri, modificarea Codului de procedura fiscala, stabilind, intre altele, ca organul de inspectie fiscala are obligatia transmiterii notificarilor de conformare catre contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, in scopul reanalizarii…

FRONTEX ancheteaza politia bulgara, acuzata intr-o ancheta europeana de presa, ca a inchis migranti intr-o cusca la Sred.