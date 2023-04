Firma asociată foştilor şefi din SRI a dat lovitura la Primăria Iaşi O companie asociata cu fosti lucratori ai SRI a dat o noua „lovitura" la Primaria Iasi. Wasval SRL conduce o asociere de firme care detine monopolul asupra starpirii tantarilor si a capuselor pe raza orasului de mai multi ani. Asa cum scria ZDI in luna martie, la licitatia din acest an, asocierea condusa de Wasval a fost singurul ofertant. Suma de atribuire arata cat de sigura a fost asocierea pe faptul ca nu poate pierde contractul: adjudecarea s-a facut la 99,99- din valoarea estimata de Primarie. Asocierea poate incasa, in urmatorii patru ani, o suma de pana 28,2 milioane lei (fara TVA) in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

