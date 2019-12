Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anuntat, la Antena 3, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Capitalei din partea Partidului Social Democrat. "Daca sunt sanatoasa - ceea ce sunt acum si multumesc bunului Dumnezeu si...

- Primarul general al Capitalei a raspuns criticilor care i-au fost aduse de premierul Ludovic Orban cu un atac dezlanțuit la adresa acestuia. Gabriela Firea susține ca Orban nu s-a schimbat deloc fața de perioada in care era viceprimar, iar biroul lui ”era ca un bar de negri, numai cu bautura, numai…

- USR București a derulat o consultare interna, in intervalul 8-11 octombrie, in urma careia a rezultat ca peste 86% dintre membrii organizației vor ca partidul sa il susțina pe Nicușor Dan in calitate de candidat independent la Primaria Generala a Capitalei.„Democrația interna și promovarea…